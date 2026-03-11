В Албанії визнали неконституційною річну заборону TikTok

Конституційний суд Албанії ухвалив у середу рішення, що однорічна заборона TikTok, яка закінчилася минулого місяця, була неконституційною і порушувала свободу слова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Заборона, введена минулого року і спочатку пов'язана зі смертю підлітка після знущань в Інтернеті, призвела до заборони китайської платформи коротких відео TikTok для всіх користувачів в країні. На той час TikTok заявила, що конфлікт не виник на їхній платформі.

Заборона закінчилася 5 лютого 2026 року, і уряд послався на нові "механізми безпеки", впроваджені TikTok.

У своєму рішенні в середу Конституційний суд заявив, що уряд не достатньо вивчив наслідки введення заборони і не "переконливо довів, що загальне блокування платформи є єдиним ефективним і необхідним засобом для досягнення поставленої мети".

Він також зазначив, що заборона порушує свободу преси та свободу вираження поглядів.

Рішення було винесено у відповідь на клопотання, подане Асоціацією журналістів Албанії (AGSH) та Балканською мережею журналістських розслідувань (BIRN) у березні минулого року.

Опозиційні партії звинуватили уряд у спробі заглушити їх, заборонивши платформу за кілька тижнів до парламентських виборів минулого року, що уряд заперечує.

Нагадаємо, міністр культури Німеччини Вольфрам Ваймер у лютому запропонував передати китайську соціальну мережу TikTok у руки європейських компаній, пославшись на побоювання щодо захисту даних та їхнього потоку.

Нещодавнє розслідування Єврокомісії попередньо дійшло висновку, що низка особливостей дизайну застосунку TikTok сприяють виникненню залежності і таким чином становлять порушення цифрового законодавства ЄС.