TikTok загрожує штраф через порушення цифрового законодавства ЄС

Єврокомісія попередньо дійшла висновку про недотримання цифрового законодавства ЄС з боку платформи TikTok – через "дизайн, що викликає залежність".

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Розслідування Єврокомісії попередньо дійшло висновку, що низка особливостей дизайну застосунку TikTok сприяють виникненню залежності і таким чином становлять порушення цифрового законодавства ЄС.

Це, зокрема, можливість безперервно гортати контент, автоматичне відтворення відео, пуш-сповіщення, персоналізована система рекомендацій.

"Розслідування попередньо вказує на те, що TikTok не здійснила адекватної оцінки того, як ці "заманюючі" особливості можуть нашкодити фізичному та психологічному здоров’ю користувачів, зокрема неповнолітніх та дорослих із вразливих категорій… Постійно "винагороджуючи" користувачів новим контентом, особливості дизайну TikTok підштовхують їх до подальшого гортання і перемикають мозок у "режим автопілота", – зазначають у повідомленні.

Також визначили, що розробники TikTok не запровадили запобіжників від компульсивного використання програми – індикаторів, які показуватимуть, скільки часу неповнолітні проводять там у пізній час, як часто користувачі відкривають застосунок тощо.

Наявні інструменти контролю "екранного часу" та батьківського контролю вважають недостатньо ефективними.

"На даному етапі Єврокомісія вважає, що TikTok потрібно змінити базовий дизайн (...) – наприклад, вимкнувши "безперервний скролінг" після певного проміжку часу, запровадивши "перерви відпочинку від екрана", у тому числі вночі, адаптувавши систему рекомендацій", – підсумовують у ЄК.

Після публікації цього висновку TikTok може, після ознайомлення з ним, висунути контраргументи і надати письмову відповідь. Паралельно фахівці Єврокомісії проконсультуються з Європейською радою з питань цифрових послуг.

У разі підтвердження висновків фахівців Єврокомісія може ухвалити остаточний висновок про невідповідність законодавству, що призведе до штрафу.

Також у ЄС закликали Єврокомісію перевірити TikTok на тлі підозри у цензурі контенту про Епштейна.

Останнім часом у низці країн обговорюють заборону на користування соцмережами до 15-16-річного віку.