У Німеччині закликають передати TikTok "в руки Європи"

Міністр культури Німеччини Вольфрам Ваймер у понеділок запропонував передати китайську соціальну мережу TikTok у руки європейських компаній, пославшись на побоювання щодо захисту даних та їхнього потоку.

Заяву німецького міністра наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Успіх популярного додатка TikTok викликав широке занепокоєння щодо потенційного доступу Китаю до даних громадян або впливу на громадську думку.

Минулого місяця американський бізнес TikTok був офіційно переданий новоствореному спільному підприємству після того, як закон 2024 року зобов'язав його власника ByteDance продати американський підрозділ додатка або відключити його до 19 січня 2025 року.

Президент США Дональд Трамп неодноразово продовжував термін після вступу на посаду рік тому.

Компанія ByteDance, що базується в Пекіні, зберігає частку трохи менше 20% в TikTok USDS.

"Що стосується TikTok, я вважаю, що нам потрібно поставити питання про право власності, так само як і американцям. Європа повинна знайти відповідь на це питання: кому належить TikTok, і чи не слід нам передати його в європейські руки за погодженням з ByteDance?" – сказав Ваймер.

За його словами, платформи, подібні до TikTok, "мають доступ до даних у масштабах, які були немислимими ще одне покоління тому, включаючи найінтимніші дані цілих поколінь".

Міністр також додав, що влада не повинна дозволяти, щоб ці дані систематично потрапляли до рук іншої країни.

Повідомляли, що TikTok почне впроваджувати нову технологію визначення віку в Європі, оскільки платформа зіштовхується з регуляторним тиском з метою кращої ідентифікації та видалення акаунтів, що належать дітям віком до 13 років.

А нещодавнє розслідування Єврокомісії попередньо дійшло висновку, що низка особливостей дизайну застосунку TikTok сприяють виникненню залежності і таким чином становлять порушення цифрового законодавства ЄС.