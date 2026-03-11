В Албании признали неконституционным годовой запрет TikTok

Конституционный суд Албании принял в среду решение, что однолетний запрет TikTok, который закончился в прошлом месяце, был неконституционным и нарушал свободу слова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Запрет, введенный в прошлом году и первоначально связанный со смертью подростка после издевательств в Интернете, привел к запрету китайской платформы коротких видео TikTok для всех пользователей в стране. В то время TikTok заявила, что конфликт не возник на их платформе.

Запрет истек 5 февраля 2026 года, и правительство сослалось на новые "механизмы безопасности", внедренные TikTok.

В своем решении в среду Конституционный суд заявил, что правительство не достаточно изучило последствия введения запрета и не "убедительно доказало, что всеобщая блокировка платформы является единственным эффективным и необходимым средством для достижения поставленной цели".

Он также отметил, что запрет нарушает свободу прессы и свободу выражения мнений.

Решение было вынесено в ответ на ходатайство, поданное Ассоциацией журналистов Албании (AGSH) и Балканской сетью журналистских расследований (BIRN) в марте прошлого года.

Оппозиционные партии обвинили правительство в попытке заглушить их, запретив платформу за несколько недель до парламентских выборов прошлого года, что правительство отрицает.

Напомним, министр культуры Германии Вольфрам Ваймер в феврале предложил передать китайскую социальную сеть TikTok в руки европейских компаний, сославшись на опасения относительно защиты данных и их потока.

Недавнее расследование Еврокомиссии предварительно пришло к выводу, что ряд особенностей дизайна приложения TikTok способствуют возникновению зависимости и таким образом составляют нарушение цифрового законодательства ЕС.