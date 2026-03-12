Макрон примет Зеленского в Париже 13 марта

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский проведут встречу в эту пятницу в Париже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV со ссылкой на источник в офисе президента Франции.

Встреча президентов состоится в Елисейском дворце.

Среди тем обсуждения – поддержка Украины и борьба с российским "теневым флотом" танкеров.

"Оба лидера обсудят текущую ситуацию, поддержку Франции и европейских партнеров в защите Украины, а также средства усиления давления на Россию, в частности борьбу с ее "теневым флотом", – заявили в Елисейском дворце.

Кроме того, Зеленский и Макрон обсудят "условия справедливого и длительного мира и подведут итоги обязательств, взятых в рамках "коалиции решительных" по гарантиям безопасности".

Напомним, заседание "коалиции решительных" состоялось 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России. Тогда участники коалиции подтвердили свою роль в предоставлении многоуровневых гарантий безопасности для Украины при поддержке США.

Как сообщалось, 6 января премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Подробнее о результатах встреч "коалиции решительных" читайте в статье "Европейской правды": Союзники обещают помощь: какие государства и при каких условиях готовы направить войска в Украину.