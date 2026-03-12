Суд зобов'язав "Альтернативу для Німеччини" розкрити дані про свою кампанію в соцмережах

Адміністративний суд Берліна зобов’язав ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") розкрити інформацію про свою рекламну кампанію в соцмережах, проведену перед виборами до Бундестагу у 2021 році, через підозру у використанні персональних даних виборців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesspiegel.

Суперечку спричинила реклама передвиборчої кампанії "АдН" у Facebook. Один із виборців поскаржився на матеріал Федеральному уповноваженому із захисту даних та свободи інформації.

Він стверджував, що партія незаконно отримала доступ до персональних даних користувачів Facebook для розповсюдження цієї реклами. Згідно зі свідченнями, вона показувалася лише чоловікам віком від 11 до 48 років, які цікавилися "Вільною демократичною партією".

Коли Федеральний уповноважений із захисту даних та свободи інформації звернувся до партії з вимогою розкрити деталі кампанії, у "АдН" відмовили, назвавши це "неприборканим розслідуванням" та порушенням свободи політичних сил.

У цій справі суд постановив, що влада Берліна мала підстави вимагати від "Альтернативи для Німеччини" інформацію щодо форми розміщення реклами в соціальних мережах. Судді аргументували це тим, що йдеться про політичний таргетинг – індивідуалізований підхід до виборців у соціальних мережах, що базується на даних.

Нагадаємо, минулого місяця ЗМІ повідомляли, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" вимагає від німецького уряду детальних відомостей про прогалини в обороні НАТО, які можуть зацікавити Росію. Серед іншого, політсила цікавилася навчаннями НАТО Hedgehog 2025, які проводилися за участю українських фахівців з безпілотників.

26 лютого німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" здобула перемогу в суді в оскарженні рішення про її класифікацію як правоекстремістської організації.

Варто зауважити, що на загальнонаціональних виборах у лютому "АдН" посіла друге місце. А нещодавно лідерка партії Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни й стала найпопулярнішою політикинею.