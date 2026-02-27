ЗМІ: "Альтернатива для Німеччини" розслідує слабкі місця в обороні НАТО, ймовірно для РФ

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") вимагає від німецького уряду детальних відомостей про прогалини в обороні НАТО, які можуть зацікавити Росію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Politico.

У листі, датованому 19 лютого, яке отримало видання, речник "АдН" питань оборони Рюдіґер Лукассен звертається до німецького уряду з проханням проінформувати оборонний комітет Бундестагу про висновки, зроблені за результатами навчань НАТО Hedgehog 2025.

"Які прогалини в можливостях були виявлені – особливо у сферах протидії безпілотникам, електронної війни, командних можливостей та захисту мобільних сил?", – запитує Лукассен у листі.

Навчання НАТО Hedgehog 2025 провели в Естонії за участі українських фахівців з безпілотників, які використовували тактику, засвоєну на полі бою, щоб "знищити" підрозділи Альянсу.

Це далеко не перший випадок, коли ультраправа партія викликає занепокоєння своїми запитами, які можуть видати секретні дані, цікаві для Росії.

"З огляду на деякі пропозиції та запитання "АдН", все частіше виникає питання, якій меті вони насправді служать і чиї інтереси вони переслідують. Якщо така інформація потрапить до неправильних рук, це поставить під загрозу нашу безпеку та обороноздатність", – сказав депутат оборонного комітету від Християнсько-демократичного союзу Флоріан Дорн.

В "Альтернативі для Німеччини" відкинули припущення про приховані мотиви, назвавши такі запити звичайним інструментом парламентарів.

Згідно з повідомленням німецької газети Welt, Міністерство внутрішніх справ склало список із 58 запитів партії "АдН", отриманих з жовтня 2024 року, які стосувалися чутливої інфраструктури, зокрема поліцейських ІТ-систем, засобів захисту від дронів, військових транспортних маршрутів, енергетичних мереж, водопостачання та цивільного захисту.

Нагадаємо, у четвер німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" здобула перемогу в суді в оскарженні рішення про її класифікацію як правоекстремістської організації.

Варто зауважити, що на загальнонаціональних виборах у лютому "АдН" посіла друге місце. А нещодавно лідерка партії Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни й стала найпопулярнішою політикинею.