Суд обязал "Альтернативу для Германии" раскрыть данные о своей кампании в соцсетях

Административный суд Берлина обязал ультраправую партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ") раскрыть информацию о своей рекламной кампании в соцсетях, проведенной перед выборами в Бундестаг в 2021 году, из-за подозрения в использовании персональных данных избирателей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesspiegel.

Спор вызвала реклама предвыборной кампании "АдГ" в Facebook. Один из избирателей пожаловался на материал Федеральному уполномоченному по защите данных и свободы информации.

Он утверждал, что партия незаконно получила доступ к персональным данным пользователей Facebook для распространения этой рекламы. Согласно показаниям, она показывалась только мужчинам в возрасте от 11 до 48 лет, которые интересовались "Свободной демократической партией".

Когда Федеральный уполномоченный по защите данных и свободы информации обратился к партии с требованием раскрыть детали кампании, в "АдГ" отказали, назвав это "необузданным расследованием" и нарушением свободы политических сил.

В этом деле суд постановил, что власти Берлина имели основания требовать от "Альтернативы для Германии" информацию о форме размещения рекламы в социальных сетях. Судьи аргументировали это тем, что речь идет о политическом таргетинге – индивидуализированном подходе к избирателям в социальных сетях, основанном на данных.

Напомним, в прошлом месяце СМИ сообщали, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" требует от немецкого правительства подробных сведений о пробелах в обороне НАТО, которые могут заинтересовать Россию. Среди прочего, политсила интересовалась учениями НАТО Hedgehog 2025, которые проводились при участии украинских специалистов по беспилотникам.

26 февраля немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" одержала победу в суде в обжаловании решения о ее классификации как правоэкстремистской организации.

Стоит заметить, что на общенациональных выборах в феврале "АдГ" заняла второе место. А недавно лидер партии Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны.