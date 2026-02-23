Європарламент заморозив затвердження угоди зі США через "хаос" з митами Трампа

Європейський парламент у понеділок призупинив процес ратифікації широкомасштабної торговельної угоди зі Сполученими Штатами, що стало останнім наслідком рішення Верховного суду про скасування більшості мит, введених президентом Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту та постійний доповідач по США Бернд Ланге.

Ланге зазначив, що наслідки рішення Верховного суду США не можна ігнорувати, і продовжувати працювати, ніби нічого не сталося, не є варіантом.

"Ключовий інструмент, який використовувався американською стороною для переговорів і реалізації Тернберрійської угоди, більше не доступний. Ситуація зараз є більш невизначеною, ніж будь-коли. Це суперечить стабільності та передбачуваності, яких ми прагнули досягти за допомогою Тернберрійської угоди", – заявив Ланге.

Він повідомив про рішення парламентарів призупинити роботу над схваленням угоди "до відновлення ясності, стабільності та правової визначеності у торговельних відносинах між ЄС і США".

"Отже, заплановане на завтра голосування в комітеті не відбудеться, як передбачалося, і тіньові доповідачі переглянуть ситуацію наступного тижня", – зазначив Ланге.

Нагадаємо, Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа, оголошені торік у квітні.

Європейська комісія виступила з офіційною заявою, вимагаючи повної чіткості від адміністрації США щодо подальших кроків у торговельній політиці після рішення Верховного суду щодо незаконності тарифів Трампа.