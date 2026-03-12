В ЕС отреагировали на торговые расследования Трампа: хотим ясности

Председатель Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге назвал недопустимыми начатые администрацией США торговые расследования против ЕС и других партнеров, которые имеют целью узаконить новые тарифы американского президента Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", европарламентарий написал на платформе X.

Как стало известно, офис торгового представителя США начнет масштабные расследования в отношении более десятка стран согласно разделу 301 Закона о торговле, в котором говорится об "избыточных производственных мощностях". Такие действия необходимы Вашингтону для введения односторонних пошлин на импорт из определенных стран, которые, как считается, применяют недобросовестную торговую практику.

Ланге отметил, что в ЕС знали о подготовке таких действий США. Он отметил, что Вашингтон до сих пор не предоставил четких обязательств по соблюдению условий соглашения, заключенного прошлым летом между американским президентом Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тернберри.

"Мы посмотрим, к чему приведут расследования, но что-либо, что существенно отклоняется от соглашения в Тернберри, будет неприемлемым", – написал Ланге.

Чиновник заявил, что ЕС не имеет гарантий от США относительно того, не приведут ли эти расследования к повышению тарифных ставок.

"Недостаточно просто предполагать – с обеих сторон – что мы в конечном итоге останемся в рамках соглашения Тернберри. Нам нужна ясность", – написал Ланге.

Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, объявленные в апреле прошлого года.

Через несколько часов после принятия решения Трамп заявил, что введет новую 10-процентную пошлину на импорт в США из всех стран, а затем повысит ее до 15%.

Из-за решения Трампа комитет Европарламента по международной торговле официально решил отложить голосование по имплементации прошлогоднего тарифного соглашения между ЕС и США.