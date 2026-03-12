Сибіга обговорив мирні переговори із заступником Рубіо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Чилі зустрівся з заступником державного секретаря США Крістофером Ландау.

Про це, як пише "Європейська правда", глава МЗС повідомив на платформі X.

Сибіга та Ландау зустрілися під час інавгурації президента Чилі Хосе Антоніо Каста.

I was glad to catch up with @DeputySecState Christopher Landau in Chile, where he represented the United States at the inauguration of President @joseantoniokast.



I reiterated that Ukraine values the United States’ leadership and engagement in peace efforts and we stand ready to… pic.twitter.com/86m3Io9MBp – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 12, 2026

Глава українського МЗС у розмові наголосив, що Україна цінує лідерство та участь Сполучених Штатів у мирних зусиллях і готова продовжувати роботу з метою припинення війни.

Сибіга також заявив Ландау, що тиск на Москву повинен посилюватися, адже Росія відкидає дипломатію.

Серед іншого, вони обговорили події на Близькому Сході. Сибіга зазначив, що Україна володіє унікальними технологіями, досвідом та фахівцями у протидії повітряним атакам, якими готова поділитися.

Нагадаємо, 10 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через війну на Близькому Сході американська сторона запропонувала перенести тристоронні переговори з РФ і США на наступний тиждень.

Тим часом представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер 11 березня провели зустріч зі спецпосланцем правителя РФ Кирилом Дмитрієвим у Флориді.

Напередодні Зеленський висловив сподівання, що США можуть допомогти закінчити війну, та закликав Вашингтон тиснути на Росію, а не на нього.