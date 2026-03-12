Сибига обсудил мирные переговоры с заместителем Рубио

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Чили встретился с заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава МИД сообщил на платформе X.

Сибига и Ландау встретились во время инаугурации президента Чили Хосе Антонио Каста.

I was glad to catch up with @DeputySecState Christopher Landau in Chile, where he represented the United States at the inauguration of President @joseantoniokast.



I reiterated that Ukraine values the United States’ leadership and engagement in peace efforts and we stand ready to… pic.twitter.com/86m3Io9MBp – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 12, 2026

Глава украинского МИД в разговоре подчеркнул, что Украина ценит лидерство и участие Соединенных Штатов в мирных усилиях и готова продолжать работу с целью прекращения войны.

Сибига также заявил Ландау, что давление на Москву должно усиливаться, ведь Россия отвергает дипломатию.

Среди прочего, они обсудили события на Ближнем Востоке. Сибига отметил, что Украина обладает уникальными технологиями, опытом и специалистами в противодействии воздушным атакам, которыми готова поделиться.

Напомним, 10 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за войны на Ближнем Востоке американская сторона предложила перенести трехсторонние переговоры с РФ и США на следующую неделю.

Тем временем представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 11 марта провели встречу со спецпосланником правителя РФ Кириллом Дмитриевым во Флориде.

Накануне Зеленский выразил надежду, что США могут помочь закончить войну, и призвал Вашингтон давить на Россию, а не на него.