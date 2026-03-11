Зеленський: США можуть допомогти закінчити війну, але потрібен тиск на Росію, а не на мене

Президент Володимир Зеленський має сподівання, що США можуть допомогти закінчити війну, однак для цього слід більше тиснути на Росію, а не на нього.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава держави сказав у інтерв’ю Welt та Politico.

Зеленський зазначив, що Україна підтримує переговори, і вплив президента США Дональда Трампа є у них ключовим. При цьому він зауважив, що Сполученим Штатам варто спрямувати свій тиск на Росію.

"Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці дійсно хочуть покінчити з цією війною. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібно більше тиску на Росію, а не на мене", – сказав президент.

Його коментарі з'явилися через тиждень після того, як Трамп висловив нове розчарування Зеленським, заявивши, що лідер України повинен "взятися за справу" і укласти угоду.

Трамп натякнув, що більше довіряє готовності Путіна до переговорів про перемир'я, ніж Зеленського, не надавши доказів своєї думки. "Я думаю, що Путін готовий укласти угоду", – сказав Трамп.

З моменту повернення Трампа до Білого дому в січні 2025 року він викликав занепокоєння Києва та його європейських союзників, неодноразово виступаючи на боці Путіна, засуджуючи Зеленського як "диктатора" і звинувачуючи його в початку війни.

Незважаючи на це, переговори з посланцями Трампа в грудні показали, що США готові надати Україні певну форму гарантій безпеки, що стане основою будь-якої мирної угоди. Але досі немає деталей щодо того, як саме будуть виглядати ці обіцянки, сказав Зеленський.

"Будьмо чесними. Для нас це дуже важливо, але ми не маємо чіткої відповіді", – зазначив президент України.

"Президент Трамп запитав мене: "Ви вірите, що наші гарантії безпеки можуть бути сильнішими за НАТО?". Я відповів: "Так, сьогодні це залежить від вас. Це залежить від вас, пане президенте. Нехай Бог благословить нас, якщо ми отримаємо гарантії безпеки, сильніші за НАТО. Але що буде після вас? І що буде після мене?", – сказав Зеленський.

Гарантії безпеки потребуватимуть схвалення національних парламентів і Конгресу США, щоб упевнитися, що майбутні адміністрації не зможуть від них відмовитися, зазначив Зеленський.

Зеленський 10 березня повідомив, що з ініціативи американської сторони тристоронні переговори з РФ і США наразі перенесені на наступний тиждень.

Перед цим Зеленський повідомив, що у телефонній розмові з ними турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф висловив сподівання, що перемовинах навколо врегулювання війни РФ проти України настає переломний момент.