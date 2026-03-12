У Єврокомісії допускають підтримку енергоємного бізнесу через енергетичну кризу

Віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера заявила, що уряди країн Європейського Союзу можуть отримати дозвіл на надання державної допомоги енергоємним компаніям, які постраждали від різкого стрибка цін на електроенергію після зростання цін на нафту і газ через війну в Ірані.

Про це вона сказала під час пресконференції, яка була організована німецьким антимонопольним органом Bundeskartellamt, її цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Рібера заявила, що ЄС наразі має невикористані можливості державної допомоги, які держави-члени все ще можуть використовувати для полегшення тиск від цін на електроенергію для енергоємних споживачів.

Вона зазначила, що Європейська комісія також готова вжити заходів підтримки та довгострокових планів, щоб допомогти підприємствам протистояти наслідкам війни, спираючись на попередні заходи, спрямовані на подолання наслідків пандемії COVID-19 та війни в Україні.

"Ми ще не дійшли до цього, але якщо це трапиться, нам потрібно буде спиратися на досвід попередніх криз", – зазначила вона.

Раніше про плани випустити частину своїх національних запасів нафти заявляла Німеччина.

Нагадаємо, ціни на нафту знову впали нижче $100 за барель, коли стало відомо, що група G7 розглядає можливість випуску стратегічних запасів нафти, щоб пом'якшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії.

Цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зняти нафтові санкції "проти деяких країн", щоб знизити світові ціни на нафту, які злетіли через війну проти Ірану і блокування Ормузької протоки.