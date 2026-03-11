Німеччина готова долучитися до випуску нафтових резервів для стабілізації ринку

Міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе заявила, що її країна планує випустити частину своїх національних запасів нафти, якщо пропозиція Міжнародного енергетичного агентства буде прийнята.

Про це вона сказала у середу, 11 березня, під час спілкування із журналістами у Берліні, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Райхе заявила, що ввечері 10 березня Міжнародне енергетичне агентство звернулося до своїх членів з проханням випустити 400 млн барелів нафти зі своїх запасів.

"Ми погодимося на це прохання і зробимо свій внесок", – заявила вона.

Міністерка зазначила, що як тільки прохання МЕА буде схвалено – її міністерство зв'яжеться з постачальниками нафти для обговорення деталей, і Німеччина випустить 2,4 млн тонн нафти.

Також Райхе додала, що хоча енергопостачання в Німеччині є безпечним, спостерігається значне зростання цін.

Зазначимо, єврокомісар Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейський Союз наполягає на продовженні санкційного тиску на Росію, застосуванні цінової стелі G7 та подальшому запровадженні заборони на морські послуги для російських танкерів.

Ціни на нафту знову впали нижче $100 за барель, коли стало відомо, що група G7 розглядає можливість випуску стратегічних запасів нафти, щоб пом'якшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зняти нафтові санкції "проти деяких країн", щоб знизити світові ціни на нафту, які злетіли через війну проти Ірану і блокування Ормузької протоки.