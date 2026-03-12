В Еврокомиссии допускают поддержку энергоемкого бизнеса из-за энергетического кризиса

Вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера заявила, что правительства стран Европейского Союза могут получить разрешение на предоставление государственной помощи энергоемким компаниям, которые пострадали от резкого скачка цен на электроэнергию после роста цен на нефть и газ из-за войны в Иране.

Об этом она сказала во время пресс-конференции, которая была организована немецким антимонопольным органом Bundeskartellamt, ее цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Рибера заявила, что ЕС пока имеет неиспользованные возможности государственной помощи, которые государства-члены все еще могут использовать для облегчения давления от цен на электроэнергию для энергоемких потребителей.

Она отметила, что Европейская комиссия также готова принять меры поддержки и долгосрочных планов, чтобы помочь предприятиям противостоять последствиям войны, опираясь на предыдущие меры, направленные на преодоление последствий пандемии COVID-19 и войны в Украине.

"Мы еще не дошли до этого, но если это случится, нам нужно будет опираться на опыт предыдущих кризисов", – отметила она.

Ранее о планах выпустить часть своих национальных запасов нефти заявляла Германия.

Напомним, цены на нефть снова упали ниже $100 за баррель, когда стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что собирается снять нефтяные санкции "против некоторых стран", чтобы снизить мировые цены на нефть, которые взлетели из-за войны против Ирана и блокировки Ормузского пролива.