В Австрії завернули останню спробу прокуратури оскаржити заборону екстрадиції Фірташа

В Австрії провалилася остання спроба прокуратури змінити рішення щодо заборони екстрадиції олігарха Дмитра Фірташа до США.

Про це повідомляє Kurier, пише "Європейська правда".

Як стало відомо, 6 березня Вищий регіональний суд Відня не задовольнив клопотання віденської прокуратури змінити крайній термін для подання апеляції на рішення у питанні екстрадиції Фірташа. Дане рішення, ймовірно, є остаточною крапкою у справі.

Пропущений крайній термін став підставою для відхилення апеляції прокуратури у грудні 2025 року на рішення 2024 року про відмову в екстрадиції олігарха.

Спершу суддя Регіонального суду Відня, де ухвалили це рішення, надав прокуратурі 4-тижневий термін на подання апеляції, замість стандартних двох тижнів. Але згодом Верховний суд назвав цей виняток незаконним, і, як наслідок, апеляцію прокуратури відхилили з формальних підстав.

Нагадаємо, Дмитра Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 млн євро, після чого він оскаржував свою екстрадицію в США. Фірташ заперечував усі звинувачення від американських слідчих та називав справу політично вмотивованою.

У 2023 році DW повідомляли, що Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при установі ООН UNIDO, аби зупинити процедуру екстрадиції до США. UNIDO, своєю чергою, спростувало цю інформацію.

Детальніше про справу читайте у статті "Економічної правди" 50 років і конфіскація. Що загрожує Фірташу у разі екстрадиції до США.








