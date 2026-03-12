В Австрии завернули последнюю попытку прокуратуры обжаловать запрет экстрадиции Фирташа

В Австрии провалилась последняя попытка прокуратуры изменить решение о запрете экстрадиции олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Об этом сообщает Kurier, пишет "Европейская правда".

Как стало известно, 6 марта Высший региональный суд Вены не удовлетворил ходатайство венской прокуратуры изменить крайний срок для подачи апелляции на решение в вопросе экстрадиции Фирташа. Данное решение, вероятно, является окончательной точкой в деле.

Пропущенный крайний срок стал основанием для отклонения апелляции прокуратуры в декабре 2025 года на решение 2024 года об отказе в экстрадиции олигарха.

Сначала судья Регионального суда Вены, где приняли это решение, предоставил прокуратуре 4-недельный срок на подачу апелляции, вместо стандартных двух недель. Но впоследствии Верховный суд назвал это исключение незаконным, и, как следствие, апелляцию прокуратуры отклонили по формальным основаниям.

Напомним, Дмитрия Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 млн евро, после чего он оспаривал свою экстрадицию в США. Фирташ отрицал все обвинения от американских следователей и называл дело политически мотивированным.

В 2023 году DW сообщали, что Фирташ пытается получить дипломатический иммунитет через работу при учреждении ООН UNIDO, чтобы остановить процедуру экстрадиции в США. UNIDO, в свою очередь, опровергло эту информацию.

