Британія та союзники обговорюють варіанти військової боротьби з "тіньовим флотом" РФ

Британія зібрала зустріч експертів з країн-партнерів, що входять до Об’єднаних експедиційних сил (JEF), для обговорення правових аспектів військової протидії "тіньовому флоту" Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в британському уряді.

Міністр оборони Британії Джон Гілі та генеральний прокурор Річард Гермер зустрілися з юридичними представниками JEF, щоб обговорити дії проти "тіньового флоту" Росії, який фінансує війну в Україні, обходячи санкції.

Зазначимо, що до Об’єднаних експедиційних сил, заснованих Британією, входять Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

Обговорення стосувалося правової бази для військових дій з метою протидії діяльності мережі суден "тіньового флоту".

"Стримування, руйнування та погіршення стану російського "тіньового флоту" є пріоритетом для цього уряду – виморення військової машини Путіна голодом та тиск на Росію, щоб вона припинила війну в Україні", – додали в британському уряді.

Нагадаємо, Британія ініціювала подібну зустріч з союзниками у лютому, на ній обговорювали можливість захоплення танкерів "тіньового флоту" РФ.

Президент України Володимир Зеленський раніше закликав модернізувати європейське законодавство, щоб можна було не лише затримувати, а й конфісковувати танкери, які перевозять російську нафту.

За словами українського президента, таке рішення готують Нідерланди.

Зазначимо, що від початку цього року низка європейських країн почала затримувати танкери російського "тіньового флоту" за порушення санкцій ЄС.