Британия и союзники обсуждают варианты военной борьбы с "теневым флотом" РФ

Великобритания собрала встречу экспертов из стран-партнеров, входящих в Объединенные экспедиционные силы (JEF), для обсуждения правовых аспектов военного противодействия "теневому флоту" России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в британском правительстве.

Министр обороны Великобритании Джон Хили и генеральный прокурор Ричард Гермер встретились с юридическими представителями JEF, чтобы обсудить действия против "теневого флота" России, который финансирует войну в Украине, обходя санкции.

Отметим, что в Объединенные экспедиционные силы, основанные Британией, входят Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

Обсуждение касалось правовой базы для военных действий с целью противодействия деятельности сети судов "теневого флота".

"Сдерживание, разрушение и ухудшение состояния российского "теневого флота" является приоритетом для этого правительства – вымораживание военной машины Путина голодом и давление на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине", – добавили в британском правительстве.

Напомним, Великобритания инициировала подобную встречу с союзниками в феврале, на ней обсуждали возможность захвата танкеров "теневого флота" РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал модернизировать европейское законодательство, чтобы можно было не только задерживать, но и конфисковывать танкеры, которые перевозят российскую нефть.

По словам украинского президента, такое решение готовят Нидерланды.

Отметим, что с начала этого года ряд европейских стран начали задерживать танкеры российского "теневого флота" за нарушение санкций ЕС.