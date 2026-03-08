Зеленський: Нідерланди розробляють рішення проти "тіньового флоту" Росії

Нідерланди розробляють кроки для того, щоб зупинити нафтові танкери "тіньового флоту" Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єром Нідерландів Робом Єттеном в неділю у Києві.

Президент зазначив, що російська війна прямо залежить від здатності правителя Росії Владіміра Путіна заробляти на нафті. Саме тому важливо, щоб європейські держави зупинили рух танкерів із російською нафтою.

"Знаю, що Нідерланди розробляють відповідні кроки. Може, це будуть законодавчі зміни. Тим не менш, ми повинні робити будь-які кроки, щоб блокувати та конфісковувати тіньовий танкерний флот і нафту", – зазначив глава держави.

Він додав, що це питання обговорювалось також із Францією, з іншими державами та з Єврокомісією.

Нагадаємо, Зеленський вважає доречним модернізувати європейське законодавство, щоб можна було не лише затримувати, а й конфісковувати танкери, які перевозять російську нафту.

ЗМІ повідомляли, що країни Європи обговорюють можливість захоплення танкерів "тіньового флоту" Росії.