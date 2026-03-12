Єврокомісія відкрила справу проти Литви через правила щодо відходів

Європейська комісія вирішила відкрити справу проти Литви через неналежне впровадження в національне законодавство директиви ЄС, спрямованої на запобігання або скорочення утворення відходів.

Про це у четвер, 12 березня, повідомило представництво Єврокомісії в Литві, пише LRT, передає "Європейська правда".

На думку Єврокомісії, Литва неправильно імплементувала кілька положень частково зміненої Рамкової директиви про відходи.

Йдеться, зокрема, про положення щодо:

запобігання утворенню відходів;

правила обчислення досягнення цільових показників;

вимоги щодо відпрацьованих олив і біологічних відходів;

зміст планів управління відходами;

системи розширеної відповідальності виробника.

Директива встановлює обов’язкові цілі та вимоги для країн-членів ЄС щодо переробки та підготовки до повторного використання муніципальних відходів, щоб покращити системи управління відходами та підвищити ефективність використання ресурсів.

Країни ЄС мали імплементувати змінену директиву у своє національне законодавство до 5 липня 2020 року.

Відтепер Вільнюс має два місяці, щоб відповісти та усунути недоліки, виявлені Єврокомісією. Якщо відповіді не буде, Єврокомісія може ухвалити рішення про направлення мотивованого висновку.

У жовтні національна податкова адміністрація Польщі затримала 23 тонни незаконних відходів, що перевозилися з Німеччини.

На початку листопада сенат Берліна ухвалив новий, значно суворіший каталог штрафів за незаконне викидання сміття.

А 11 березня Європейське поліцейське управління заявило про арешт понад трьох сотень осіб у 70 країнах у рамках боротьби з організованими злочинними угрупованнями, яких звинувачують у незаконному перевезенні відходів в Європі.