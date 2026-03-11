Європол арештував понад 300 людей у справі незаконного перевезення відходів

Європейське поліцейське управління заявило про арешт понад трьох сотень осіб у 70 країнах у рамках боротьби з організованими злочинними угрупованнями, яких звинувачують у незаконному перевезенні відходів в Європі.

Про це йдеться у заяві, пише "Європейська правда".

Європол арештував 330 людей, яких звинувачують у незаконному перевезенні відходів в Європі та їх експорті до Африки, Азії та Латинської Америки.

Фото: Європол

Як зазначається, правоохоронці вилучили 127 149 тонн відходів, 602 тонни забруднюючих речовин, а також 75 тонн хімікатів для захисту рослин, 2,3 тонни ртуті та майже 10 млн євро готівкою та на банківських рахунках.

Вилучені відходи могли принести незаконний прибуток у розмірі щонайменше 31 млн євро.

"Ці злочинні мережі не тільки незаконно розпоряджаються міськими та промисловими відходами, але й систематично вдаються до підробки документів та шахрайства для переміщення небезпечних матеріалів, що спричиняє негативний вплив на навколишнє середовище та ризики для здоров'я населення", – заявили у Європолі.

У жовтні національна податкова адміністрація Польщі затримала 23 тонни незаконних відходів, що перевозилися з Німеччини.

На початку листопада сенат Берліна ухвалив новий, значно суворіший каталог штрафів за незаконне викидання сміття.