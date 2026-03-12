Еврокомиссия открыла дело против Литвы из-за правил по отходам
Европейская комиссия решила открыть дело против Литвы из-за ненадлежащего внедрения в национальное законодательство директивы ЕС, направленной на предотвращение или сокращение образования отходов.
Об этом в четверг, 12 марта, сообщило представительство Еврокомиссии в Литве, пишет LRT, передает "Европейская правда".
По мнению Еврокомиссии, Литва неправильно имплементировала несколько положений частично измененной Рамочной директивы об отходах.
Речь идет, в частности, о положениях относительно:
- предотвращения образования отходов;
- правила вычисления достижения целевых показателей;
- требования в отношении отработанных масел и биологических отходов;
- содержания планов управления отходами;
- системы расширенной ответственности производителя.
Директива устанавливает обязательные цели и требования для стран-членов ЕС по переработке и подготовке к повторному использованию муниципальных отходов, чтобы улучшить системы управления отходами и повысить эффективность использования ресурсов.
Страны ЕС должны были имплементировать измененную директиву в свое национальное законодательство до 5 июля 2020 года.
Отныне Вильнюс имеет два месяца, чтобы ответить и устранить недостатки, выявленные Еврокомиссией. Если ответа не будет, Еврокомиссия может принять решение о направлении мотивированного заключения.
В октябре национальная налоговая администрация Польши задержала 23 тонны незаконных отходов, перевозившихся из Германии.
В начале ноября сенат Берлина принял новый, значительно более строгий каталог штрафов за незаконный выброс мусора.
А 11 марта Европейское полицейское управление заявило об аресте более трех сотен человек в 70 странах в рамках борьбы с организованными преступными группировками, которых обвиняют в незаконной перевозке отходов в Европе.