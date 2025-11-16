Берлін різко підвищив штрафи за сміття: за недопалок – до 3 тисяч євро

На початку листопада Сенат Берліна ухвалив новий, значно суворіший каталог штрафів за незаконне викидання сміття.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Документ опубліковано в офіційному віснику, і його головна мета – стримати порушників та зменшити кількість сміття на вулицях столиці Німеччини.

У багатьох категоріях максимальні штрафи зросли в кілька разів, а навіть дрібні порушення тепер можуть коштувати дуже дорого.

Один із найпоширеніших видів сміття – сигаретні недопалки – тепер коштуватиме порушникам значно дорожче: замість попередніх 80–120 євро штраф становитиме від 250 до 3 тисяч євро.

Хоча формально порушення досі може кваліфікуватися як адміністративне з попереджувальним штрафом у 55 євро, рішення залишається на розсуд працівників громадського порядку.

За викинутий пластиковий пакет, стаканчик або жувальну гумку можна отримати попереджувальний штраф у 55 євро або заплатити від 250 до 500 євро.

Якщо сміття більше, штраф може сягнути 5 тисяч євро.

Викинуті скляні пляшки, осколки, цвяхи чи металеві відходи тепер караються штрафом від 250 до 800 євро – раніше мінімальна сума складала 75 євро.

За папір, серветки чи пакування від фруктів передбачений попереджувальний штраф 30–40 євро або 50–100 євро офіційного штрафу.

А власники собак, які не прибирають за своїми улюбленцями, повинні заплатити 55 євро попередження або від 100 до 350 євро штрафу.

Навіть відсутність пакетиків для прибирання тепер карається сумою 35–250 євро.

Матраци, валізи, коляски, стільці, шафи та інші подібні речі тепер коштуватимуть порушникам від 300 до 1,5 тисяч євро.

За кілька предметів або великі речі (наприклад, душову кабіну чи каркас ліжка) доведеться платити 1,5–4 тисячі євро, а за ще більші обсяги штраф може зрости до 11 тисяч євро.

Незаконне позбавлення від електроприладів і відходів, що містять шкідливі речовини, обходитиметься у 1 тисячі до 15 тисяч євро (раніше мінімум був 500 євро).

Це стосується мобільних телефонів, радіо, телевізорів, холодильників, пральних машин, кондиціонерів, приладів з азбестом, люмінесцентних ламп тощо.

Штраф за незаконне викидання старих шин подвоївся: відтепер 700 євро за одну шину (до п’яти штук).

За більшу кількість штраф може досягати 20 тисяч євро – замість попередніх 3 тисяч євро. При цьому легальна утилізація в пунктах BSR коштує лише 3–8 євро.

Фарби, батареї чи хімікати можуть принести штраф від 1,2 тисячі до 100 тисяч євро.

А залишені на вулиці коробки з написом "Free" або "Безкоштовно для доброго дому" формально є адміністративним правопорушенням. Хоча практика передачі речей іншим людям вітається, у влади є зауваження щодо зловживань

