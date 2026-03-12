Єврокомісія попросила Україну про інспекційну місію на "Дружбу" і чекає на відповідь

Європейська комісія звернулася до України з проханням дозволити ЄС надіслати місію для інспекції нафтопроводу "Дружба".

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Єврокомісія хоче надіслати інспекційну місію на пошкоджений російською ракетою нафтопровід "Дружба".

"Я можу повідомити вам, що ми запропонували місію для інспекції трубопроводу ("Дружба") в Україні", – заявила Ітконен.

Вона уточнила, що ЄС "запропонував місію в Україну і чекає на відповідь".

Щодо делегації, яку в Україну надіслала Угорщина, речниця сказала, що "не має жодних деталей".

"Найкраще запитати безпосередньо в угорських колег... Ми все ще контактуємо з українцями, з нашими державами-членами, але я поки що не маю жодних деталей", – сказала Анна-Кайса Ітконен.

Як повідомляла "Європейська правда", вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка, за даними українського МЗС, не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Словаччина не приєдналася до угорської делегації.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація, на що угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто звинуватив Зеленського у брехні.

Нота МЗС, яка є у розпорядженні "ЄвроПравди", свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва офіційні заперечення щодо запропонованого формату.