Сійярто звинуватив Зеленського у брехні про угорську делегацію в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив українського президента Володимира Зеленського у брехні після слів глави держави про те, що він не знає, що робить угорська делегація в Україні.

Свою заяву Сіяйрто опублікував у середу ввечері на Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Угорський дипломат заявив, що "український президент бреше".

"Зеленський стверджує, що не знав про приїзд угорської делегації до України, оскільки угорський уряд не узгодив візит з Міністерством закордонних справ України. А яка реальність? Вчора ми вже офіційно повідомили українцям, що під керівництвом заступника міністра енергетики Габора Цепека угорська делегація відвідає Україну з метою перевірки стану нафтопроводу "Дружба", а також попросили про зустріч з міністром енергетики України", – написав Сійярто.

Він додав фото документа, датованого 10 березня, у якому йдеться про відповідне звернення угорського посольства до МЗС України. У ньому сказано, що делегація перебуватиму у четвер і в п’ятницю в Києві. Посольство попросило МЗС сприяти організації зустрічі делегації з віцепрем’єром і міністром енергетики Денисом Шмигалем.

Сійярто зазначив, що українці заблокували постачання нафти до Угорщини в період, коли морські перевезення нафти стикаються з найбільшою в історії невизначеністю, а єдиною альтернативою нафтопроводу "Дружба" є морський шлях.

"Отже, українська нафтова блокада є нічим іншим, як тяжким злочином проти Угорщини", – написав угорський міністр.

Президент Володимир Зеленський заявив 11 березня, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація, яка прибула нібито інспектувати нафтопровід "Дружба".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вранці 11 березня на територію держави заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

11 березня угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Угорщини Габором Цепеком заявила про наміри відвідати Україну, де планує провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та перевірити його стан.