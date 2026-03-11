Зеленському не відомо, що в Україні робить угорська делегація

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація, яка прибула нібито інспектувати нафтопровід "Дружба".

Про це, як пише "Європейська правда", глава держави заявив перед зустріччю із президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, його цитує "Укрінформ".

Президент розповів, що отримав інформацію про візит делегації від Міністерства закордонних справ.

"А що робить тут делегація? Мені невідомо. У Міністерстві закордонних справ мені сказали, що, ну, приїхали люди. Вони охарактеризували це як приватну поїздку", – зазначив Зеленський.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вранці 11 березня на територію держави заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

11 березня угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Угорщини Габором Чепеком заявила про наміри відвідати Україну, де планує провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та перевірити його стан.

Раніше Угорщина та Словаччина заявляли про наміри відправити моніторингову місію на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба" у Бродах, щоб отримати експертну оцінку пошкоджень.