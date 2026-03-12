Еврокомиссия попросила Украину об инспекционной миссии на "Дружбу" и ждет ответа

Европейская комиссия обратилась к Украине с просьбой разрешить ЕС направить миссию для инспекции нефтепровода "Дружба".

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Еврокомиссия хочет направить инспекционную миссию на поврежденный российской ракетой нефтепровод "Дружба".

"Я могу сообщить вам, что мы предложили миссию для инспекции трубопровода ("Дружба") в Украине", – заявила Итконен.

Она уточнила, что ЕС "предложил миссию в Украину и ждет ответа".

По поводу делегации, которую в Украину направила Венгрия, пресс-секретарь сказала, что "не имеет никаких деталей".

"Лучше всего спросить непосредственно у венгерских коллег... Мы все еще контактируем с украинцами, с нашими государствами-членами, но я пока не имею никаких деталей", – сказала Анна-Кайса Итконен.

Как сообщала "Европейская правда", утром 11 марта на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии, которая, по данным украинского МИД, не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч.

Словакия не присоединилась к венгерской делегации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация, на что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи.

Нота МИД, которая есть в распоряжении "ЕвроПравды", свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева официальные возражения по поводу предложенного формата.