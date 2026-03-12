МКС розслідує примусові депортації з Білорусі за поданням Литви

Міжнародний кримінальний суд (МКС) розпочав розслідування щодо дій, пов'язаних з депортацією, які могла вчинити Білорусь.

Про це йдеться у заяві МКС, пише "Європейська правда".

Білорусь не є членом МКС, але справу порушила Литва, яка є членом цієї організації.

Як зазначається, МКС розпочав розслідування, оскільки дійшов висновку, що є обґрунтовані підстави вважати, що злочини, передбачені Римським статутом, "були скоєні принаймні частково на території Литви".

"Існують обґрунтовані підстави вважати, що примусові дії, які призвели до депортації, становили курс поведінки проти фактичних або уявних опонентів уряду Білорусі відповідно до державної політики або на її виконання. Офіс дійшов висновку, що передбачувані злочини, скоєні владою, були заохочені або схвалені найвищими ешелонами влади", – заявили у МКС.

Також у суді заявили, що існують підстави вважати, що ці злочини були скоєні в рамках "широкомасштабного і систематичного нападу на цивільне населення, з огляду на їхній великий масштаб, кількість жертв і організований характер дій".

Сфера розслідування охоплює будь-які минулі та нинішні звинувачення у злочинах, скоєних з 1 травня 2020 року в Білорусі, де принаймні один елемент злочину, як зазначили в МКС, був скоєний на території Литви.

Нещодавно прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що не бачить причин для потепління у відносинах з Білоруссю найближчим часом.

А міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що позиція Литви щодо Білорусі залишається однією з найжорсткіших в Європейському Союзі.