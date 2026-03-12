МУС расследует принудительные депортации из Беларуси по представлению Литвы

Международный уголовный суд (МУС) начал расследование действий, связанных с депортацией, которые могла совершить Беларусь.

Об этом говорится в заявлении МУС, пишет "Европейская правда".

Беларусь не является членом МУС, но дело возбудила Литва, которая является членом этой организации.

Как отмечается, МУС начал расследование, поскольку пришел к выводу, что есть обоснованные основания считать, что преступления, предусмотренные Римским статутом, "были совершены по крайней мере частично на территории Литвы".

"Существуют обоснованные основания полагать, что принудительные действия, которые привели к депортации, составляли курс поведения против фактических или мнимых оппонентов правительства Беларуси в соответствии с государственной политикой или во исполнение ее. Офис пришел к выводу, что предполагаемые преступления, совершенные властями, были поощрены или одобрены высшими эшелонами власти", – заявили в МУС.

Также в суде заявили, что существуют основания полагать, что эти преступления были совершены в рамках "широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население, учитывая их большой масштаб, количество жертв и организованный характер действий".

Сфера расследования охватывает любые прошлые и нынешние обвинения в преступлениях, совершенных с 1 мая 2020 года в Беларуси, где по крайней мере один элемент преступления, как отметили в МУС, был совершен на территории Литвы.

Недавно премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что не видит причин для потепления в отношениях с Беларусью в ближайшее время.

А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что позиция Литвы в отношении Беларуси остается одной из самых жестких в Европейском Союзе.