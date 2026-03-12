Сейм Литвы одобрил продление санкций против РФ и Беларуси до 2028 года

Сейм Литвы одобрил предложение Министерства иностранных дел о продлении санкций против России и Беларуси до конца 2027 года.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

В четверг, 12 марта, 65 членов Сейма проголосовали за, никто не проголосовал против, а один парламентарий воздержался.

Предложение предлагает запретить ввоз топлива из России и Беларуси в Литву в стандартных топливных баках транспортных средств, если количество топлива превышает 200 литров. Утверждается, что это предотвратит возможные нарушения санкций ЕС, а также косвенную поддержку режимов в Москве и Минске.

Как указано в пояснительной записке, продлив действие ограничительных мер, Литва, наряду с санкциями ЕС, сможет применять эти меры к государствам-агрессорам как инструмент внешней политики.

В то же время предполагается, что правительство может заморозить средства и экономические ресурсы и применить секторальные ограничительные меры, если санкции, введенные на уровне ЕС против России или Беларуси, будут частично или полностью отменены.

Совет Европейского Союза 26 февраля принял решение продлить действующие санкции против Беларуси еще на год.

Напомним, в ЕС планировали одобрить 20-й пакет санкций к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения. Однако Венгрия заблокировала это решение, а также помешала выделению Украине 90 млрд евро европейского кредита.

Будапешт аргументировал свою позицию тем, что Украина якобы приняла политическое решение прекратить поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", чтобы поддержать на выборах венгерскую оппозицию.