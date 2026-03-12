Іран звинуватив ЄС у "співучасті" у війні на Близькому Сході

У четвер, 12 березня, Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Європейський Союз у "співучасті" у війні США та Ізраїлю проти Тегерана.

Про це сказав речник міністерства Есмаїл Бакаї, пише Politico, передає "Європейська правда".

З моменту початку спільної військової кампанії США та Ізраїлю проти Ірану лідери ЄС зайняли різні позиції щодо конфлікту на Близькому Сході.

"Байдужість та мовчазна згода Європейського Союзу на тлі агресії, жорстокості та звірств з боку США та Ізраїлю є нічим іншим, як співучастю. Світ спостерігає за цим", – сказав він.

Нагадаємо, напередодні Румунія схвалила запит США на використання авіабаз на території країни для американської операції проти Ірану.

Зазначимо, що питання доступу США до авіабаз на території Європи спричинило нову хвилю напруженості між Вашингтоном та європейськими столицями. Наприклад, президент США Дональд Трамп заявив, що хоче "припинити всю торгівлю з Іспанією" на тлі її рішення не надавати свої військові бази для американських атак по Ірану.

Трамп також спрямував хвилю критики на британського прем’єра Кіра Стармера та Британію за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

