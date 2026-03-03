Трамп погрожує припинити "всю торгівлю" з Іспанією

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче "припинити всю торгівлю з Іспанією" на тлі її незгоди з американською воєнною операцією проти Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Трамп додав, що доручив міністру фінансів Скотту Бессенту припинити "всі відносини" з Іспанією.

"Ми припинимо будь-яку торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати нічого спільного з Іспанією", – сказав він журналістам, сидячи в Овальному кабінеті під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За словами американського президента, "Іспанія поводилася жахливо".

Президент не навів конкретних прикладів того, що зробила Іспанія, щоб змусити адміністрацію розглянути можливість припинення всієї торгівлі з нею.

Однак у понеділок Іспанія відмовила США в доступі до авіабаз на своїй території для "будь-чого, що не передбачено договором і не виходить за межі Статуту ООН".

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявляв, що не отримував від США жодних запитів на використання авіабаз у Роті та Мороні для ударів по Ірану і не очікує "жодних наслідків" у зв'язку з позицією уряду, який відмовляється надавати доступ до них для воєнних операцій.