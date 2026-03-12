Иран обвинил ЕС в соучастии в войне на Ближнем Востоке

В четверг, 12 марта, Министерство иностранных дел Ирана обвинило Европейский Союз в "соучастии" в войне США и Израиля против Тегерана.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства Эсмаил Бакаи, пишет Politico, передает "Европейская правда".

С момента начала совместной военной кампании США и Израиля против Ирана лидеры ЕС заняли разные позиции по конфликту на Ближнем Востоке.

"Безразличие и молчаливое согласие Европейского Союза на фоне агрессии, жестокости и зверств со стороны США и Израиля являются ничем иным, как соучастием. Мир наблюдает за этим", – сказал он.

Напомним, накануне Румыния одобрила запрос США на использование авиабаз на территории страны для американской операции против Ирана.

Отметим, что вопрос доступа США к авиабазам на территории Европы вызвал новую волну напряженности между Вашингтоном и европейскими столицами. Например, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "прекратить всю торговлю с Испанией" на фоне ее решения не предоставлять свои военные базы для американских атак по Ирану.

Трамп также направил волну критики на британского премьера Кира Стармера и Великобританию за первоначальное решение не предоставлять доступ американским самолетам на авиабазы Диего-Гарсия и Фейрфорд для ударов по Ирану.

