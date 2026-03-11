Рада нацбезпеки Румунії дозволила США використовувати її бази для атак по Ірану

Вища рада національної оборони Румунії схвалила запит США на використання авіабаз на території країни для американської операції проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосив президент Румунії Нікушор Дан, передає Digi24.

Для остаточного схвалення запиту Вашингтона за нього має проголосувати румунський парламент. Голосування очікується в середу, 11 березня.

Президент Румунії не наводив деталей щодо прохання США, але наголосив, що йдеться виключно про оборонну місію.

"Третім пунктом було розгортання американських сил і техніки в Румунії, включаючи літаки-заправники та обладнання супутникового зв'язку. Я наголошую, що це оборонне обладнання… Я запевняю румунів, що у них немає причин для занепокоєння. Наша країна в безпеці", – сказав Дан.

Згідно з інформацією Digi24, Сполучені Штати запросили в Румунії дозвіл на відправку двох літаків-заправників на авіабазу імені Михаїла Когелнічану в повіті Констанца та Кимпія-Турзі. Крім того, США хочуть додатково розгорнути 400–500 військовослужбовців для гарантування безпеки та технічного обслуговування літаків.

За інформацією журналістів, рішення про розгортання американських літаків та персоналу буде схвалено на період 90 днів. Рада національної безпеки країни має право продовжити термін місії за необхідності.

Зазначимо, що питання доступу США до авіабаз на території Європи спричинило нову хвилю напруженості між Вашингтоном та європейськими столицями. Наприклад, президент США Дональд Трамп заявив, що хоче "припинити всю торгівлю з Іспанією" на тлі її рішення не надавати свої військові бази для американських атак по Ірану.

Трамп також спрямував хвилю критики на британського прем’єра Кіра Стармера та Британію за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.