Зеленський обговорив з прем’єром Румунії розбудову енергомережі і оборонну підтримку

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Бухареста зустрівся з прем’єр-міністром Румунії Іліє Боложаном.

Про це глава держави розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами президента, вони обговорили зокрема військову допомогу та внески в програму PURL.

Також на зустрічі йшлося про важливість розбудовувати енергетичну мережу між країнами, яка допомагатиме Україні в умовах дефіциту через постійні російські удари по енергетиці, а також і Румунії – тоді, коли Україна матиме профіцит і зможе експортувати електроенергію.

"Тому питання співпраці в енергетичному секторі – теж серед головних у нашій розмові", – зауважив президент.

Окрему увагу приділили питанню розширення пунктів пропуску на кордоні України та Румунії, обговорили роботу над міжурядовою угодою про спільний контроль на пунктах пропуску українсько-румунського кордону.

Раніше у четвер Зеленський повідомив початок роботи над будівництвом двох нових ліній для постачання електрики.

У Бухаресті Зеленський та його румунський колега Нікушор Дан підписали низку документів під час візиту українського лідера до Бухареста.