Зеленський обговорив з прем’єром Румунії розбудову енергомережі і оборонну підтримку
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Бухареста зустрівся з прем’єр-міністром Румунії Іліє Боложаном.
Про це глава держави розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
За словами президента, вони обговорили зокрема військову допомогу та внески в програму PURL.
Також на зустрічі йшлося про важливість розбудовувати енергетичну мережу між країнами, яка допомагатиме Україні в умовах дефіциту через постійні російські удари по енергетиці, а також і Румунії – тоді, коли Україна матиме профіцит і зможе експортувати електроенергію.
"Тому питання співпраці в енергетичному секторі – теж серед головних у нашій розмові", – зауважив президент.
Окрему увагу приділили питанню розширення пунктів пропуску на кордоні України та Румунії, обговорили роботу над міжурядовою угодою про спільний контроль на пунктах пропуску українсько-румунського кордону.
Раніше у четвер Зеленський повідомив початок роботи над будівництвом двох нових ліній для постачання електрики.
У Бухаресті Зеленський та його румунський колега Нікушор Дан підписали низку документів під час візиту українського лідера до Бухареста.