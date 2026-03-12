"Грабіж серед білого дня": 35 євродепутатів написали фон дер Ляєн про незаконні дії Угорщини

35 депутатів Європейського парламенту написали лист главі Європейській комісії, закликаючи до наслідків для Угорщини за затримання українських інкасаторів і вилучення коштів Ощадбанку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Міністр подякував 35 депутатам Європарламенту за висловлення "чіткої позиції щодо бандитизму Угорщини". "Така рішуча заява відображає принципову європейську позицію на захист верховенства права та наших спільних цінностей", – прокоментував Сибіга.

У листі до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн євродепутати висловили "глибоке занепокоєння з приводу неприйнятних, незаконних і провокаційних дій угорського уряду".

"Ми вважаємо цей обурливий і ворожий акт проти України, яка зараз чинить опір російській агресії, захищаючи європейські цінності та свободи і прагнучи відповідати критеріям членства в ЄС, порушенням добросусідських відносин. Такі дії кидають негативну тінь на весь Європейський Союз, оскільки вони не відповідають митним процедурам ЄС та міжнародним правилам перевезення", – йдеться у листі.

Євродепутати наголосили, що поведінку угорського уряду та партії "Фідес", яка внесла законопроєкт про ретроактивну легалізацію конфіскації українських активів, "можна охарактеризувати лише як грабіж серед білого дня".

Депутати очікують, що Урсула фон дер Ляєн вживете активних заходів для повернення грошей та золота Ощадбанку.

"Ми також очікуємо, що Європейська комісія під вашим керівництвом проведе ретельну оцінку дій угорського уряду, які є подальшим погіршенням стану верховенства права та ескалацією беззаконня в Угорщині. Ці дії повинні мати чіткі та справедливі наслідки", – йдеться у листі.

Раніше президент Зеленський назвав дії Угорщини щодо інкасаторів та коштів "Ощаду" бандитизмом.

В НБУ стверджують, що Угорщина почала міжнародний шантаж України.

Детально читайте у статті Угорський "гоп-стоп" та мовчання ЄС. Як Орбан узаконив пограбування українців та що буде далі.