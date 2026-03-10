Голова НБУ про Угорщину: почався міжнародний шантаж, чекаємо на реакцію з ЄС

Голова Національного банку Андрій Пишний відреагував на ухвалення Угорщиною закону про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Ввечері 10 березня Пишний прокоментував розвиток ситуації з коштами державного банку, затриманими в Угорщині.

Він зазначив, що постановою уряду Угорщини № 49/2026, перевезення готівки та банківських металів між банками з усіма дозвільними документами та митним оформленням оголосили загрозою національній безпеці.

За словами Пишного, мета очевидна: "кошти українського державного банку вилучені щонайменше на 60 днів, а публічні заяви угорських посадовців безпосередньо пов’язують їх повернення з політичними вимогами".

Він наголосив, що Національна асамблея Угорщини більшістю голосів ухвалила резолюцію про відмову від підтримки вступу України до ЄС та виступила проти подальшого фінансування її військових потреб країнами ЄС, водночас парламент Угорщини цього ж дня "з фантастичною швидкістю ухвалює закон про вилучення коштів Ощадбанку".

"Ми маємо справу не з правовим процесом, а з політичним тиском. Угорщина вдається не лише до маніпуляцій, але й до міжнародного шантажу? Країна ЄС на очах у решти 26 країн нехтує ключовими принципами об’єднання та вдається до політично вмотивованих незаконних дій?", – зазначив Пишний.

Відтак голова Національного банку зазначив, що Україна веде комунікацію з європейськими партнерами та розраховує на "неупереджене та транспарентне дослідження кейсу з відповідними висновками та результатами, які дали б змогу на практиці продемонструвати прихильність до верховенства права в ЄС".

Нагадаємо, документ за підписом прем’єра Угорщини Віктора Орбана має назву "Про необхідні заходи у зв’язку з незвично великою кількістю готівки та золотих зливків, що перевозилися територією Угорщини, з метою захисту національних інтересів безпеки держави".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що такі кроки Угорщини лише підтверджують незаконність перших дій. Також до МЗС України викликали угорського посла через поводження з затриманими інкасаторами.

Цього тижня один з ключових міністрів уряду Орбана фактично визнав, що інцидент з інкасаторами є відповіддю на "блокування" Україною роботи нафтопроводу "Дружба".

