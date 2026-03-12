"Грабеж средь бела дня": 35 евродепутатов написали фон дер Ляен о незаконных действиях Венгрии

35 депутатов Европейского парламента написали письмо главе Европейской комиссии, призывая к последствиям для Венгрии за задержание украинских инкассаторов и изъятие средств Ощадбанка.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в соцсети Х.

Министр поблагодарил 35 депутатов Европарламента за выражение "четкой позиции в отношении бандитизма Венгрии". "Такое решительное заявление отражает принципиальную европейскую позицию в защиту верховенства права и наших общих ценностей", – прокомментировал Сибига.

В письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен евродепутаты выразили "глубокую обеспокоенность по поводу неприемлемых, незаконных и провокационных действий венгерского правительства".

"Мы считаем этот возмутительный и враждебный акт против Украины, которая сейчас сопротивляется российской агрессии, защищая европейские ценности и свободы и стремясь соответствовать критериям членства в ЕС, нарушением добрососедских отношений. Такие действия бросают негативную тень на весь Европейский Союз, поскольку они не соответствуют таможенным процедурам ЕС и международным правилам перевозки", – говорится в письме.

Евродепутаты подчеркнули, что поведение венгерского правительства и партии "Фидес", которая внесла законопроект о ретроактивной легализации конфискации украинских активов, "можно охарактеризовать только как грабеж среди бела дня".

Депутаты ожидают, что Урсула фон дер Ляйен примет активные меры для возвращения денег и золота Ощадбанка.

"Мы также ожидаем, что Европейская комиссия под вашим руководством проведет тщательную оценку действий венгерского правительства, которые являются дальнейшим ухудшением состояния верховенства права и эскалацией беззакония в Венгрии. Эти действия должны иметь четкие и справедливые последствия", – говорится в письме.

Ранее президент Зеленский назвал действия Венгрии в отношении инкассаторов и средств "Ощада" бандитизмом.

В НБУ утверждают, что Венгрия начала международный шантаж Украины.

Подробности читайте в статье Венгерский "гоп-стоп" и молчание ЕС. Как Орбан узаконил ограбление украинцев и что будет дальше.