Зеленський назвав поведінку Угорщини щодо інкасаторів та коштів "Ощаду" бандитизмом

Президент Володимир Зеленський вважає, що те, як Угорщина повелася з українськими інкасаторами та коштами Ощадбанку, є бандитизмом.

Про це президент сказав, відповідаючи онлайн на запитання "Європейської правди".

Зеленський відповідав на запитання про те, чи отримала Україна підтримку від когось із партнерів у ситуації з бандитизмом з боку угорських спецзлужб, та як би він окреслив свою позицію щодо подій 5 березня.

"Я думаю, що ваш приклад з бандитизмом дуже підходить", – відповів на це президент.

Відповідаючи на інше запитання стосовно того, чому партнери переважно мовчать щодо ситуації, Зеленський заявив: "Від Європи потрібно сьогодні одне: не мовчати". За словами президента, він сказав це партнерам у розмовах з ними.

Нагадаємо, міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар фактично визнав, що захоплення українських інкасаторів та викрадення грошей були відповіддю Будапешта на "блокування" Україною роботи нафтопроводу "Дружба".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Будапешт фактично зізнався у захопленні заручників та крадіжці українських грошей з метою шантажу, і окреслив такі дії як "державний тероризм".

Детально про інцидент, який ще більше загострив відносини України та Угорщини – у статті Терорист по той бік Тиси. Навіщо Орбан захопив українських заручників та як діяти Києву.