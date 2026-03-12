У Брюсселі десятки тисяч людей вийшли на марш проти жорсткої економії

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Брюсселя в четвер на чергову масову демонстрацію проти реформ жорсткої економії, які запровадив уряд прем'єра-консерватора Барта де Вевера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Поліція повідомила, що в марші взяли участь 80 000 осіб, що відповідає кількості учасників останньої подібної демонстрації в жовтні, тоді як профспілки називають цифру в понад 100 000 осіб.

Робота громадського транспорту та державних служб також була порушена через страйки, а два головні аеропорти Бельгії скасували всі заплановані вильоти через нестачу персоналу служби безпеки та вантажників багажу.

Бельгійські профспілки активізувалися з моменту вступу де Вевера на посаду на початку минулого року проти урядових реформ пенсійної системи та системи допомоги по безробіттю.

"Це свідчить про те, що люди налаштовані рішуче, а також про те, що вони стурбовані геополітичною ситуацією", – сказала Марі-Елен Ска, генеральний секретар християнської профспілки CSC, однієї з трьох профспілок, які оголосили про проведення дня дій.

"Це показує, що зводити кінці з кінцями стане дуже важко, оскільки ціни на основні товари, такі як бензин, дизельне паливо, опалювальні прилади, зростають", – сказала вона.

На багатьох плакатах на марші було зображено перекреслене число 67 – вік, в якому працівники державного і приватного секторів зможуть отримувати повну пенсію до 2030 року, коли можливість дострокового виходу на пенсію буде поступово скасована.

Реформа супроводжується новою системою штрафів і бонусів, яка, на думку профспілок, є вкрай несприятливою для людей з кар'єрою "стоп-старт", особливо для жінок.

"У 25 років я хочу планувати своє життя, а не просто виживати", – говорилося на плакаті, який тримала в руках молода жінка-демонстрантка.

Минулого року бельгійський парламент також схвалив флагманську реформу, яка обмежує виплату допомоги по безробіттю в більшості випадків двома роками, після чого одержувачів переведуть на значно менші виплати по соціальному забезпеченню.

Профспілки попереджають, що це підштовхне тисячі бельгійців до бідності, особливо на франкомовному півдні, де рівень безробіття вдвічі вищий, ніж на голландськомовній півночі.

Виступаючи в парламенті в четвер, де Вевер пообіцяв, що уряд не відступить.

"Наш обов'язок – дотримуватися курсу, – сказав він. "Якщо ми цього не зробимо, це буде актом егоїзму по відношенню до наших дітей і онуків", – сказав він законодавцям.

Поліція повідомила, що демонстрація пройшла здебільшого мирно, хоча 50 осіб були ненадовго затримані після того, як "порушники спокою" розгромили відділення банку в центрі міста.

Наприкінці лютого у Німеччині зупинився наземний транспорт після того, як профспілка державного сектора закликала провести страйк.

Перший страйк 2 лютого призвів до відчутних перебоїв з транспортом у багатьох регіонах Німеччини.

Згодом страйк пілотів Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів перед Мюнхенською безпековою конференцією.