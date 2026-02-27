У Німеччині розпочався страйк працівників громадського транспорту

Вранці у п’ятницю, 27 лютого, у Німеччині зупинився наземний транспорт після того, як профспілка державного сектора закликала провести страйк.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Автобуси, трамваї та поїзди по всій Німеччині зупинилися, оскільки місцеві працівники транспорту прислухалися до заклику Verdi провести страйк 27 і 28 лютого.

Профспілка прагне отримати перевагу в переговорах, що стосуються умов праці, зокрема робочого часу та позмінної роботи, надбавок за нічну та вихідну роботу, а також заробітної плати.

Конкретні вимоги різняться залежно від федеральної землі.

Переговори щодо колективного договору про оплату праці стосуються близько 150 автобусних, трамвайних та місцевих залізничних компаній, в яких працює приблизно 100 тисяч працівників у різних федеральних землях Німеччини, зокрема в Берліні та Гамбурзі.

Зазначимо, немає страйку лише у Нижній Саксонії, оскільки там раніше уклали домовленість про утримання від страйків до кінця березня.

Перший страйк 2 лютого призвів до відчутних перебоїв з транспортом у багатьох регіонах Німеччини.

Згодом страйк пілотів Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів перед Мюнхенською безпековою конференцією.