В Брюсселе десятки тысяч людей вышли на марш против жесткой экономии

Десятки тысяч людей вышли на улицы Брюсселя в четверг на очередную массовую демонстрацию против реформ жесткой экономии, которые ввело правительство премьера-консерватора Барта де Вевера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Полиция сообщила, что в марше приняли участие 80 000 человек, что соответствует количеству участников последней подобной демонстрации в октябре, тогда как профсоюзы называют цифру в более 100 000 человек.

Работа общественного транспорта и государственных служб также была нарушена из-за забастовок, а два главных аэропорта Бельгии отменили все запланированные вылеты из-за нехватки персонала службы безопасности и грузчиков багажа.

Бельгийские профсоюзы активизировались с момента вступления де Вевера в должность в начале прошлого года против правительственных реформ пенсионной системы и системы пособий по безработице.

"Это свидетельствует о том, что люди настроены решительно, а также о том, что они обеспокоены геополитической ситуацией", – сказала Мари-Элен Ска, генеральный секретарь христианского профсоюза CSC, одного из трех профсоюзов, объявивших о проведении дня действий.

"Это показывает, что сводить концы с концами станет очень трудно, поскольку цены на основные товары, такие как бензин, дизельное топливо, отопительные приборы, растут", – сказала она.

На многих плакатах на марше было изображено перечеркнутое число 67 – возраст, в котором работники государственного и частного секторов смогут получать полную пенсию к 2030 году, когда возможность досрочного выхода на пенсию будет постепенно отменена.

Реформа сопровождается новой системой штрафов и бонусов, которая, по мнению профсоюзов, является крайне неблагоприятной для людей с карьерой "стоп-старт", особенно для женщин.

"В 25 лет я хочу планировать свою жизнь, а не просто выживать", – говорилось на плакате, который держала в руках молодая женщина-демонстрантка.

В прошлом году бельгийский парламент также одобрил флагманскую реформу, которая ограничивает выплату пособия по безработице в большинстве случаев двумя годами, после чего получателей переведут на значительно меньшие выплаты по социальному обеспечению.

Профсоюзы предупреждают, что это подтолкнет тысячи бельгийцев к бедности, особенно на франкоязычном юге, где уровень безработицы вдвое выше, чем на голландскоязычном севере.

Выступая в парламенте в четверг, де Вевер пообещал, что правительство не отступит.

"Наш долг – придерживаться курса, – сказал он. "Если мы этого не сделаем, это будет актом эгоизма по отношению к нашим детям и внукам", – сказал он законодателям.

Полиция сообщила, что демонстрация прошла в основном мирно, хотя 50 человек были ненадолго задержаны после того, как "нарушители спокойствия" разгромили отделение банка в центре города.

В конце февраля в Германии остановился наземный транспорт после того, как профсоюз государственного сектора призвал провести забастовку.

Первая забастовка 2 февраля привела к ощутимым перебоям с транспортом во многих регионах Германии.

Впоследствии забастовка пилотов Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.