Військові США показали кадри ударів по авіації Ірану

Центральне командування ЗС США, що координує військову кампанію проти Ірану, показало кадри ураження низки літаків іранської авіації.

Як повідомляє "Європейська правда", відео опублікували в офіційному X CENTCOM.

Чорно-білі кадри демонструють ураження щонайменш трьох літаків різного типу під час їхнього перебування на аеродромах. В останньому кадрі видно, що на летовищі палають одразу два літаки.

The Iranian regime is losing air capability day by day. U.S. forces aren’t just defending against Iranian threats, we are methodically dismantling them. pic.twitter.com/CrJj2nFtHB – U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

"Іранський режим втрачає повітряні спроможності з кожним днем. Американські сили не просто захищаються від іранських загроз – ми їх методично "розбираємо", – йдеться у підписі до ролику.

Раніше Центральне командування показало серію ударів по суднах іранського флоту, а минулого тижня Білий дім опублікував кадри підриву торпедою іранського фрегату IRIS Dena.

Дональд Трамп 10 березня заявив журналістам, що війна з Іраном є одночасно війною та "екскурсією".

Неофіційно надходить інформація, що радники президента США закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

