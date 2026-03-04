Укр Рус Eng

У Білому домі показали, як США потопили іранський військовий корабель

Новини — Середа, 4 березня 2026, 18:06 — Марія Ємець

У Білому домі опублікували кадри палаючого іранського військового судна після ураження з американської субмарини.

Як повідомляє "Європейська правда", відео опублікували в офіційному X Білого дому. 

Чорно-білі кадри показують потужний вибух та пожежу на ураженому іранському фрегаті IRIS Dena, який видно в екран засобів спостереження.

Глава Пентагону Піт Гегсет назвав це "першим ураженням ворожого корабля торпедою з часів Другої світової війни". 

Заступник глави МЗС Шрі-Ланки, біля берегів якої відбулись події, заявив про загибель щонайменш 80 людей на IRIS Dena, повідомляє Reuters. Влада Шрі-Ланки продовжує пошуково-рятувальні операції. 32 іранців з судна підібрали у морі та відвезли до лікарень. Всього на борту могло бути 180 осіб. 

Фрегат IRIS Dena потрапив під удар на шляху з індійського порту після того, як в кінці лютого брав участь у морських навчаннях в Бенгальській затоці.  

Також у середу Міністерство оборони Туреччини заявило про збиття балістичної ракети, яка летіла з Ірану у напрямку повітряного простору країни.

