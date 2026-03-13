Туск анонсував обхід вето Навроцького щодо програми з переозброєння

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд ухвалить резолюцію, яка дозволить обійти вето президента Кароля Навроцького щодо участі країни в програмі ЄС з переозброєння SAFE.

Про це, як пише "Європейська правда", прем’єр Польщі повідомив перед засіданням уряду, передає Onet.

Туск скликав позачергове засідання свого кабінету, на якому урядовці схвалять резолюцію. Документ має відкрити шлях до участі Польщі у програмі SAFE, згідно з якою країна претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння.

"Це буде складніше, іноді повільніше, і знадобиться набагато більше зусиль, щоб переконати всіх причетних до цього проєкту, бо не буде відповідних нормативних актів. Нам доведеться покладатися на власні сили, енергію та рішучість, але ми це зробимо", – повідомив прем’єр-міністр.

Туск також розповів, що отримував дзвінки від європейських лідерів, які намагалися з’ясувати причини того, що польський президент ветував втілення програми ЄС.

"Ми щодня пояснювали, що Європа має взяти на себе тягар фінансування європейської безпеки… Усюди в Європі дивуються, що сталося і як це можливо. Тільки російські газети демонструють повне розуміння вето президента. Я не буду тут нічого натякати, але факти абсолютно руйнівні для репутації польського президента", – наголосив очільник уряду.

Нагадаємо, 12 березня президент Польщі Кароль Навроцький вирішив накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння. Ця програма стала головним предметом суперечок між Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

Натомість Навроцький презентував свою версію програми з переозброєння "SAFE 0%", кошти для якої надходитимуть з бюджету Польщі.

ЗМІ писали, що Єврокомісія висловлює серйозну стурбованість ситуацією навколо програми SAFE у Польщі, вказуючи, що суперечка між урядом і президентом створює ризик втрати коштів і хаос замість обіцяної впевненості.

