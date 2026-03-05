Навроцький запропонував свою альтернативу програмі ЄС з переозброєння

Президент Польщі Кароль Навроцький представив свою альтернативу програмі ЄС з переозброєння SAFE, яка стала центром політичних дебатів між урядом та опозицією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Офіс президента Польщі.

Навроцький назвав свій проєкт "SAFE 0%", наполягаючи на тому, що ця ініціатива є безпечнішою, ніж проєкт ЄС, оскільки вона не передбачає кредитних зобов’язань.

"У нас є конкретна, польська, безпечна та суверенна альтернатива SAFE, яка не передбачатиме жодних фінансових інтересів, тому це "SAFE 0%", – оголосив Навроцький після зустрічі з президентом Національного банку Польщі Адамом Глапінським.

За словами польського президента, ця програма гарантуватиме країні 185 млрд злотих (близько 43,4 млрд євро) на переозброєння. Водночас вона не передбачатиме позики та не залежатиме від внутрішньої ситуації в ЄС.

Навроцький не навів деталей свого альтернативного проєкту, але пообіцяв обговорити його з прем'єр-міністром Дональдом Туском та міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем.

Це відбувається на тлі тривалих суперечок між урядом Польщі, президентом та опозицією через програму ЄС SAFE.

Польща хоче позичити 43,7 млрд євро в рамках програми SAFE. Своєю чергою Навроцький закликав до обережності щодо запланованого кредиту Польщі – найбільшого серед усіх країн – і називає його "величезним боргом, який польська держава буде виплачувати роками".

Минулого тижня Сейм Польщі схвалив поправки до законопроєкту про програму ЄС з переозброєння SAFE, запропоновані Сенатом, та передав документ на підпис президенту. Поправки мали на меті забезпечити, щоб виплати за кредитами не фінансувалися з бюджету Міністерства національної оборони, а йшли зі спеціального резерву в держбюджеті.

У партії "Право і справедливість" також закликали президента Кароля Навроцького продовжувати ветувати закон, щоб Польща не стала ще більше узалежнюватись від Брюсселя.

Читайте детальніше у матеріалі "Європейської правди": Непотрібні кошти? Чому Польща може залишитися без кредитів ЄС на переозброєння.