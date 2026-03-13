Туск анонсировал обход вето Навроцкого по программе перевооружения

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство примет резолюцию, которая позволит обойти вето президента Кароля Навроцкого относительно участия страны в программе ЕС по перевооружению SAFE.

Об этом, как пишет "Европейская правда", премьер Польши сообщил перед заседанием правительства, передает Onet.

Туск созвал внеочередное заседание своего кабинета, на котором чиновники одобрят резолюцию. Документ должен открыть путь к участию Польши в программе SAFE, согласно которой страна претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение.

"Это будет сложнее, иногда медленнее, и понадобится гораздо больше усилий, чтобы убедить всех причастных к этому проекту, потому что не будет соответствующих нормативных актов. Нам придется полагаться на собственные силы, энергию и решимость, но мы это сделаем", – сообщил премьер-министр.

Туск также рассказал, что получал звонки от европейских лидеров, которые пытались выяснить причины того, что польский президент ветировал воплощение программы ЕС.

"Мы ежедневно объясняли, что Европа должна взять на себя бремя финансирования европейской безопасности... Повсюду в Европе удивляются, что произошло и как это возможно. Только российские газеты демонстрируют полное понимание вето президента. Я не буду здесь ни на что намекать, но факты абсолютно разрушительны для репутации польского президента", – подчеркнул глава правительства.

Напомним, 12 марта президент Польши Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение. Эта программа стала главным предметом споров между Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

Вместо этого Навроцкий представил свою версию программы по перевооружению "SAFE 0%", средства для которой будут поступать из бюджета Польши.

СМИ писали, что Еврокомиссия выражает серьезную обеспокоенность ситуацией вокруг программы SAFE в Польше, указывая, что спор между правительством и президентом создает риск потери средств и хаос вместо обещанной уверенности.

