Президент Фінляндії зустрінеться з лідерами фракцій щодо питань розміщення ядерної зброї

Президент Фінляндії Александр Стубб у п’ятницю обговорить з лідерами парламентських фракцій можливі зміни законодавства щодо ядерної зброї – після пропозиції з боку Франції поділитися "ядерною парасолькою" із зацікавленими союзниками.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

У п’ятницю Стубб та лідери парламентських фракцій обговорять позиції стосовно можливих змін Фінляндією теперішнього законодавства щодо ядерної зброї.

За чинним законодавством, ввезення, транспортування та розміщення ядерної зброї на території Фінляндії заборонено.

Ініціатива Міноборони Фінляндії пропонує, щоб ввезення, транспортування, доставлення та розміщення ядерної зброї у Фінляндії було можливим, якщо це пов'язано з військовим захистом країни, колективною обороною НАТО або оборонним співробітництвом.

Проти вже виступили в одній з найбільших фракцій, опозиційній Соціал-демократичній партії – там не згодні знімати одразу усі обмеження щодо ядерної зброї і хочуть, щоб законодавчі зміни готували у співпраці між усіма парламентськими фракціями.

Прем’єр Петтері Орпо в ранковому інтерв’ю HS сказав, що уряд планує запропонувати пункт про те, що у мирний час ядерна зброя не буде ввозитися на територію Фінляндії.

У Кремлі розкритикували ідею Фінляндії дозволити розміщення ядерної зброї.

Нагадаємо, на початку березня президент Франції, єдиної ядерної держави на континенті, Емманюель Макрон оголосив, що Франція збільшить кількість французьких ядерних боєголовок. Він також висловив готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках, які будуть зацікавлені у такій співпраці.

